Де ла Фуэнте: Сборная Испании — лучшая в мире

Наставник сборной Испаниине сдерживал радостных эмоций после победы команды на Евро-2024.

В финале испанцы взяли верх над Англией со счетом 2:1. Поединок состоялся в Берлине.

«Я не могу быть более счастлив — мы настоящая команда, чемпионы Европы. Я горжусь своими игроками. Спасибо за поддержку из разных уголков Испании.

В перерыве я пытался укрепить в их сознании мысль о том, кем мы являемся, это был вопрос уверенности. Они лучшие в мире. Я уже говорил это раньше, и до сих пор придерживаюсь этого мнения. И мы всегда можем стать еще лучше», — приводит пресс-служба УЕФА слова де ла Фуэнте.