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  • 23:55
    • Сборная Испании — чемпион Европы-2024
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    Де ла Фуэнте: Сборная Испании — лучшая в мире

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    Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте не сдерживал радостных эмоций после победы команды на Евро-2024.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    В финале испанцы взяли верх над Англией со счетом 2:1. Поединок состоялся в Берлине.

    «Я не могу быть более счастлив — мы настоящая команда, чемпионы Европы. Я горжусь своими игроками. Спасибо за поддержку из разных уголков Испании.

    В перерыве я пытался укрепить в их сознании мысль о том, кем мы являемся, это был вопрос уверенности. Они лучшие в мире. Я уже говорил это раньше, и до сих пор придерживаюсь этого мнения. И мы всегда можем стать еще лучше», — приводит пресс-служба УЕФА слова де ла Фуэнте.

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