Вендел покинет «Зенит» в случае перехода Илича

Стало известно, в каком случаеможет покинутьэтим летом.

Вендел, скорее всего, уйдет из «Зенита» в том случае, если санкт-петербургский клуб подпишет Ивана Илича из «Торино», сообщает «Р-Спорт».

«В случае подписания контракта с Иваном Иличем "Зенит" готов отпустить Вендела. Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет — "Галатасарай".

Еще одним претендентом на бразильца может стать "Бешикташ", руководители которого ведут сейчас переговоры с "Газпромом" о спонсорстве», — сказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что «Зенит» уже согласовал с «Торино» трансфер Илича.

Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в 20 миллионов евро.