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    Вендел покинет «Зенит» в случае перехода Илича

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    Стало известно, в каком случае Вендел может покинуть «Зенит» этим летом.

    Вендел
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    Вендел

    Вендел, скорее всего, уйдет из «Зенита» в том случае, если санкт-петербургский клуб подпишет Ивана Илича из «Торино», сообщает «Р-Спорт».

    «В случае подписания контракта с Иваном Иличем "Зенит" готов отпустить Вендела. Агент бразильского полузащитника Тиаго Рибейру прорабатывает вариант с переходом в турецкий чемпионат. Приоритет — "Галатасарай".

    Еще одним претендентом на бразильца может стать "Бешикташ", руководители которого ведут сейчас переговоры с "Газпромом" о спонсорстве», — сказал источник агентства.

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    • Ранее сообщалось, что «Зенит» уже согласовал с «Торино» трансфер Илича.

    Transfermarkt оценивает стоимость Вендела в 20 миллионов евро.

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