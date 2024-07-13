Стало известно, когда Илич станет игроком «Зенита»

Полузащитник «Торино»в ближайшее время перейдет в сообщает «Р-Спорт».

«Полузащитник "Торино" и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе прилетит в Петербург и подпишет контракт с "Зенитом". Клубы и футболист уже договорились об условиях», — сказал источник издания.

Контракт сербского хавбека с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет.

Илич станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита». Сообщалось, что он будет зарабатывать три миллиона евро за сезон.

Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Илич провел три матча за сборную Сербии на Евро-2024. В его активе результативная передача в игре против Словении.