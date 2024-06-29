«Зенит» готов платить игроку сборной Сербии 3 млн евро за сезон

готов сделать полузащитника сборной Сербии и «Торино»одним из самых высокооплачиваемых игроков команды

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Торино» за Илича 25 миллионов евро.

По информации Gazzetta Granata, в случае перехода в санкт-петербургский клуб 23-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро за сезон.

Илич провел три матча за сборную Сербии на Евро-2024. В его активе результативная передача в игре против Словении.

Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.