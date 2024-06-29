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    «Зенит» готов платить игроку сборной Сербии 3 млн евро за сезон

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    «Зенит» готов сделать полузащитника сборной Сербии и «Торино» Ивана Илича одним из самых высокооплачиваемых игроков команды

    Иван Илич
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    Иван Илич

    Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Торино» за Илича 25 миллионов евро.

    По информации Gazzetta Granata, в случае перехода в санкт-петербургский клуб 23-летний футболист будет зарабатывать три миллиона евро за сезон.

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    • Илич провел три матча за сборную Сербии на Евро-2024. В его активе результативная передача в игре против Словении.

    Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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