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    «Зенит» предлагает 25 млн евро за сербского полузащитника «Торино»

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    Полузащитник сборной Сербии и «Торино» Иван Илич продолжить карьеру в России.

    Иван Илич
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    Иван Илич

    По информации Tuttosport, Илич стал трансферной целью «Зенита».

    Источник утверждает, что санкт-петербургский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 25 миллионов евро.

    Также отмечается, что «Торино» не станет удерживать сербского хавбека.

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  • 17/06/2024

    • Илич провел три матча за сборную Сербии на Евро-2024. В его активе результативная передача в игре против Словении.

    Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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