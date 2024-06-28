«Зенит» предлагает 25 млн евро за сербского полузащитника «Торино»

Полузащитник сборной Сербии и «Торино»продолжить карьеру в России.

По информации Tuttosport, Илич стал трансферной целью «Зенита».

Источник утверждает, что санкт-петербургский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 25 миллионов евро.

Также отмечается, что «Торино» не станет удерживать сербского хавбека.

Илич провел три матча за сборную Сербии на Евро-2024. В его активе результативная передача в игре против Словении.

Transfermarkt оценивает стоимость Илича в 18 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в итальянской Серии А 31 матч, забил три гола и сделал две результативные передачи.