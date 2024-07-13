Ташуев сказал, что не видит в Суперкубке явного фаворита

Известный российский тренеррассказал, чего он ждет от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Нельзя считать "Зенит" явным фаворитом в этом матче. "Краснодар" тоже хорошая команда, несмотря на потери, такие как Кордоба и Оласа. Но кубковые матчи особенные. Каждый эпизод на вес золота. Любая ошибка — и ты можешь проиграть титул. "Краснодар" должен быть мотивирован.

Все-таки у них нет ни одного трофея за столько лет. У "Зенита" новички будут пытаться доказывать, что они достойны играть в этом клубе. Игра, скорее всего, будет смотрибельная, но результат будет непредсказуемый», — сказал Ташуев «СЭ».

Игра пройдет сегодня, 13 июля, и начнется в 20:30 (мск) на «Волгоград Арене». Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.