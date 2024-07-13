Тренер Испании Де ла Фуэньте: В финале очень тонкая грань между победой и поражением

Наставник сборной Испаниирассказал, чего он ожидает от решающего матча Евро-2024 против сборной Англии.

«Я не хочу драматизировать ситуацию и говорить, что поражение сродни провалу, так как я не переношу этого слова. Не понимаю этого. Если вы отдаете все силы, оставляете все на поле, это не может быть провалом. Тем не менее, этого может быть недостаточно для победы. Между победой и поражением очень тонкая грань, особенно в финале.

Нужно бороться за победу, но нельзя называть неудачниками тех, кто бросает все силы и не достигает ее из-за того, что соперники были лучше», — цитирует де ла Фуэнте Marca.

Напомним, матч Испания — Англия пройдет 14 июля, 22:00 (мск).