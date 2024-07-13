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    Тренер Испании Де ла Фуэньте: В финале очень тонкая грань между победой и поражением

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    Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, чего он ожидает от решающего матча Евро-2024 против сборной Англии.

    Луис Де ла Фуэнте
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    Луис Де ла Фуэнте

    «Я не хочу драматизировать ситуацию и говорить, что поражение сродни провалу, так как я не переношу этого слова. Не понимаю этого. Если вы отдаете все силы, оставляете все на поле, это не может быть провалом. Тем не менее, этого может быть недостаточно для победы. Между победой и поражением очень тонкая грань, особенно в финале.

    Нужно бороться за победу, но нельзя называть неудачниками тех, кто бросает все силы и не достигает ее из-за того, что соперники были лучше», — цитирует де ла Фуэнте Marca.

  • Превью финала Евро-2024: Испания против Англии
  • Кто выйдет победителем финального матча чемпионата Европы по футболу, завершающегося в Германии?
  • Сегодня

    • Напомним, матч Испания — Англия пройдет 14 июля, 22:00 (мск).

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