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    Аршавин высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

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    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что очередным новичком санкт-петербургского клуба может стать нападающий «Спартака» Александр Соболев.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить за Соболева 12 миллионов евро.

    «Во-первых, это всё слухи. Я за эту неделю слышал, что Соболев завтра должен быть на базе, что уже прошел медосмотр.

    Потом кто-то из "Спартака" говорит, что он игрок "Спартака" и о чем вы вообще говорите. Настолько разные высказывания!

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    • Я думаю, что, конечно, что-то есть. Наверняка. Но гадать на кофейной гуще нет смысла. Если он не перейдет, то какой вообще сейчас смысл высказываться о нем как об игроке "Зенита"? Когда трансферы состоятся, их проще обсуждать», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

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