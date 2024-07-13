Аршавин высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал информацию о том, что очередным новичком санкт-петербургского клуба может стать нападающий «Спартака»

Ранее сообщалось, что «Зенит» может заплатить за Соболева 12 миллионов евро.

«Во-первых, это всё слухи. Я за эту неделю слышал, что Соболев завтра должен быть на базе, что уже прошел медосмотр.

Потом кто-то из "Спартака" говорит, что он игрок "Спартака" и о чем вы вообще говорите. Настолько разные высказывания!

Я думаю, что, конечно, что-то есть. Наверняка. Но гадать на кофейной гуще нет смысла. Если он не перейдет, то какой вообще сейчас смысл высказываться о нем как об игроке "Зенита"? Когда трансферы состоятся, их проще обсуждать», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».