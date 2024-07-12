«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

Нападающийможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стало известно, что клубы могут обменяться футболистами. В «Ювентус» может отправиться полузащитник Джейдон Санчо, а руководство «старой синьоры» предложило «красным дьяволам» Федерико Кьеза.

Отмечается, что переговоры продолжаются, а главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает обдумывать это предложение.

В прошедшем сезоне Кьеза провел за «Ювентус» 33 матча в рамках Серии А, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи. Санчо выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, принял участие в 21-й встрече во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.