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    «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками

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    Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    Стало известно, что клубы могут обменяться футболистами. В «Ювентус» может отправиться полузащитник Джейдон Санчо, а руководство «старой синьоры» предложило «красным дьяволам» Федерико Кьеза.

    Отмечается, что переговоры продолжаются, а главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает обдумывать это предложение.

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    • В прошедшем сезоне Кьеза провел за «Ювентус» 33 матча в рамках Серии А, забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи. Санчо выступал за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, принял участие в 21-й встрече во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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