Мертезакер: Англия не создала много моментов, но показала себя в важные моменты

Экс-защитниквысказался о перспективах сборнойна Евро-2024.

«Кажется, что все вокруг (сборной Англии) немного обеспокоены стилем игры, но они уже показали, что понимают, что такое важные моменты. Когда за полторы минуты до финального свистка Джуд Беллингем создает великий момент (гол ударом через себя против Словакии в 1/8 финала Евро-2024). Как и Букайо Сака, создавший момент мирового класса (гол в ворота Швейцарии в четвертьфинале), они способны реализовывать важные моменты.

Я надеюсь, что последний матч против Швейцарии действительно показал в первом тайме, что команда старалась стратегически прессинговать впереди, возвращая мячи. Они не создали много моментов, но показали себя в важные моменты, они должны это понимать и не слишком беспокоиться о стиле игры.

Итак, я думаю: "Могут ли они дойти до финала?" Конечно. И, вернувшись спустя три года после поражения в финале (Евро-2020), они снова могут дойти до конца благодаря опыту, который эти игроки получили. Судя по этому турниру и предыдущему, команда выглядит сплоченной. Доверие Гарета Саутгейта к своим игрокам и тому, что они справятся в ключевые моменты, действительно впечатлило меня», — сказал Мертезакер talkSport.

Напомним, что сборная Англии встретится с полуфинале Евро-2024 с Нидерландами. Матч состоится 10-го июля в 22:00 мск.