Тимофеев: Вариант с «Локомотивом» появился недавно, думал недолго

Полузащитникпрокомментировал свой переход в

Тимофеев перешел в «Локомотив» на правах свободного агента после истечения срока контракта с грозненским «Ахматом».

«Вариант появился, наверное, относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ‑клуб, который борется за высокие места, хорошие амбиции. Все прошло быстро.

Команда быстрая и активная, любит играть в активный футбол. Ребята собраны атлетичные.

Команда боевая, команда хорошая. Надеюсь, смогу чем‑то помочь», — приводит слова 30-летнего футболиста пресс-служба «железнодорожников».

Transfermarkt оценивает стоимость Тимофеева в 2,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2025 он провел 30 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года.