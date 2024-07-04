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    Тимофеев: Вариант с «Локомотивом» появился недавно, думал недолго

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    Полузащитник Артем Тимофеев прокомментировал свой переход в «Локомотив».

    Артем Тимофеев
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    Артем Тимофеев

    Тимофеев перешел в «Локомотив» на правах свободного агента после истечения срока контракта с грозненским «Ахматом».

    «Вариант появился, наверное, относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ‑клуб, который борется за высокие места, хорошие амбиции. Все прошло быстро.

    Команда быстрая и активная, любит играть в активный футбол. Ребята собраны атлетичные.

    Команда боевая, команда хорошая. Надеюсь, смогу чем‑то помочь», — приводит слова 30-летнего футболиста пресс-служба «железнодорожников».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Тимофеева в 2,5 миллиона евро. В сезоне-2023/2025 он провел 30 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Тимофеев выступал за «Ахмат» с 2020 года.

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