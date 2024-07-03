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    «Локомотиву» предложили подписать Уткина

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    Даниил Уткин может покинуть «Ростов» этим летом.

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    По информации журналиста Ивана Карпова, агенты Уткина предложили игрока московскому «Локомотиву».

    «Железнодорожникам» в ближайшее время предстоит найти замену для Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

    Также отмечается, что «Ростов» в связи с приходом Константина Кучаева и Родриго Саравии готов рассмотреть предложения по 24-летнему Уткину.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Уткина в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 24 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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