«Локомотиву» предложили подписать Уткина

может покинутьэтим летом.

По информации журналиста Ивана Карпова, агенты Уткина предложили игрока московскому «Локомотиву».

«Железнодорожникам» в ближайшее время предстоит найти замену для Максима Глушенкова и Антона Миранчука.

Также отмечается, что «Ростов» в связи с приходом Константина Кучаева и Родриго Саравии готов рассмотреть предложения по 24-летнему Уткину.

Transfermarkt оценивает стоимость Уткина в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в российской Премьер-лиге 24 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.