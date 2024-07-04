Гильерме: Хочу остаться в России

Вратарьрассказал, что после ухода из московского «Локомотива» не думает завершать футбольную карьеру, а ждет предложений из РПЛ.

«Собираюсь ли я завершать карьеру? Не собираюсь, я хочу ещё поиграть хотя бы два года. Считаю, что у меня есть физические кондиции. Сейчас я посмотрю все варианты.

Я уже столько лет в России, люблю её. Появилось несколько вариантов в Бразилии, это моя родная страна, но всё равно считаю, что мне там уже будет тяжело жить после 17 лет в России. Я бы хотел остаться здесь. Получится или нет — не знаю», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В «Локомотиве» Гильерме провел 17 лет и покинул команду летом после окончания контракта. В прошлом сезоне 38-летний голкипер провел всего 5 матчей и все в Кубке России.