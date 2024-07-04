ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания и Германия — топ-четвертьфинал Евро-2024Ранний финал. Матч Испании с Германией — крупнейший четвертьфинал в истории международного футбола
  • 19:04
    • Джокович вышел в третий круг Уимблдона
  • 23:47
    • Зверев легко победил Хирона на Уимблдоне
    Все новости спорта

    Гильерме: Хочу остаться в России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Вратарь Маринато Гильерме рассказал, что после ухода из московского «Локомотива» не думает завершать футбольную карьеру, а ждет предложений из РПЛ.

    Гильерме
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильерме

    «Собираюсь ли я завершать карьеру? Не собираюсь, я хочу ещё поиграть хотя бы два года. Считаю, что у меня есть физические кондиции. Сейчас я посмотрю все варианты.

    Я уже столько лет в России, люблю её. Появилось несколько вариантов в Бразилии, это моя родная страна, но всё равно считаю, что мне там уже будет тяжело жить после 17 лет в России. Я бы хотел остаться здесь. Получится или нет — не знаю», — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В «Локомотиве» Гильерме провел 17 лет и покинул команду летом после окончания контракта. В прошлом сезоне 38-летний голкипер провел всего 5 матчей и все в Кубке России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» без проблем расправятся с белградцами
  • ЦСКА — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Испания и Германия не порадуют голевой феерией
  • Испания — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Команды выдадут унылый поединок
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Испания — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Пол — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Накашима — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры