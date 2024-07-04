Клуб Роналду предложил внушительный контракт вратарю «Ман Сити»

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский вратарь ведет переговоры с клубами из Саудовской Аравии.
Источник утверждает, что «Ман Сити» не станет удерживать Эдерсона, если получит выгодное предложение.
Романо также сообщил, что основным вратарем «Сити» в случае продажи 30-летнего голкипера станет Штефан Ортега.
Несколько британских СМИ отмечают, что «Аль-Наср» готов подписать с Эдерсоном двухлетний контракт на 50 миллионов фунтов.
Transfermarkt оценивает стоимость Эдерсона в 35 миллионов евро.
Эдерсон перешел в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Бенфики» за 40 миллионов евро.