Шунин: Мечтал остаться в «Динамо»

Российский голкипервысказался об уходе из московского

«Дорогие динамовцы! Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто-то хейтил меня, кто-то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чьё сердце отдано "Динамо". Каждую минуту я выкладывался за эту команду до конца. Жил мыслями о ней, защищал её ворота, терпел боль (куда без этого), был капитаном и вступался за каждого игрока перед руководством.

Футбол — это моя жизнь. Я приходил на тренировки первым и уходил последним. Считаю, именно благодаря трудолюбию провёл за "Динамо" 366 матчей и почти при каждом тренере вызывался в сборную России.

Расставаться всегда грустно. Я мечтал ещё поиграть за "Динамо", мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть что дать "Динамо". Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем. Сейчас я ухожу. А всем, кто остаётся, хочу пожелать: искренне любите этот клуб, бейтесь за него и всегда будьте честны перед самими собой. Я верю: "Динамо" будет чемпионом!» — написал Шунин на своей странице в соцсетях.

За основной состав «Динамо» Шунин выступал с 2007 года. За это время он принял участие в 366 матчах во всех турнирах, в 125 из которых сыграл на ноль.

За сборную России Шунин провел 15 матчей, в которых пропустил 15 мячей (пять игр на ноль).