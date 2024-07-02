Сесар Навас: Виллиану Жозе не понадобится много времени на адаптацию в «Спартаке»

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова»прокомментировал переход бразильского нападающего

«Спартак» выкупил 32-летнего Виллиана Жозе у испанского «Бетиса».

«Виллиан Жозе — нападающий с большим опытом. Ему не понадобится много времени на адаптацию, как молодым иностранцам, приезжающим в чемпионат России.

н привык играть в командах, находящихся под серьезным давлением, поэтому его не испугать повышенной ответственностью в Спартаке», — приводит слова Наваса «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Виллиана Жозе в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 33 матча, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.