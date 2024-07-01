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    «Астон Вилла» объявила о переходе двух игроков «Ювентуса»

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    «Астон Вилла» сообщила о подписании сразу двух игроков «Ювентуса» — полузащитников Сэма Айлинга и Энцо Барренечеа.

    Сэм Айлинг
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    Сэм Айлинг

    Английский клуб заплатит 14 миллионов евро за Айлинга и восемь миллионов — за Барренечеа. Еще по три миллиона «Ювентус» может получиться в виде бонусов.

    Барренечеа в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фрозиноне», а Айлинг играл за первую команду «Ювентуса».

    Transfermarkt оценивает стоимость Айлинга в 13 миллионов евро, а Барренечеа — в 7,5 миллиона.

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