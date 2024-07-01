«Астон Вилла» объявила о переходе двух игроков «Ювентуса»

сообщила о подписании сразу двух игроков— полузащитников

Английский клуб заплатит 14 миллионов евро за Айлинга и восемь миллионов — за Барренечеа. Еще по три миллиона «Ювентус» может получиться в виде бонусов.

Барренечеа в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фрозиноне», а Айлинг играл за первую команду «Ювентуса».

Transfermarkt оценивает стоимость Айлинга в 13 миллионов евро, а Барренечеа — в 7,5 миллиона.

Напомним, ранее «Ювентус» выкупил у «Астон Виллы» за 50 миллионов евро бразильского полузащитника Дугласа Луиса.