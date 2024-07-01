Гризманн: Не надо придираться к маленькому счету, мы в четвертьфинале

Полузащитник сборной Францииподвел итоги матча против Бельгии (1:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Маленький счет? Не надо придираться к маленькому счету, мы в четвертьфинале. Отличный матч в обороне от команды. Без хорошей защиты далеко не пройти. Для нас это была новая система, к которой нужно привыкать.

Моя позиция на фланге? Я узнал об этом утром. Я делаю все для тренера и команды, мы адаптируемся. Жертва? Нет, это будет неправильно истолковано. Тренер сказал играть здесь, я играю здесь.

Неважно, где я играю, я всегда выкладываюсь на полную. Он знает, где мне нравится играть, но я всегда буду отдавать все силы за команду, за этого тренера. Он доверяет мне, и я стараюсь это оправдать», — цитирует Гризманна RMC Sport.

Календарь и таблица Евро-2024

Теперь в четвертьфинале Франция сыграет с победителем пары Португалия-Словения.