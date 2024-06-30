Саутгейт: Сборная Англии выросла как команда

Главный тренер сборной Англииподелился мнением о развитие «трёх львов» по ходу текущего Евро-2024.

«Я думаю, что мы выросли как команда. На старте турнира у нас было много новичков и много футболистов, у которых было мало практики в сборной, так что физически они сейчас в более хорошей форме. Мы получили определённый опыт, который укрепит в нас стойкость. Сейчас мы наслаждаемся путешествием и смотрим, как далеко сможем зайти», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 30 июня, в матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии встретится со Словакией. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.