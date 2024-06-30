ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос Алькарас перед финалом Уимблдона-2023Уимблдон-2024: Джокович в тени Алькараса и Синнера, непонятные перспективы Соболенко и последний шанс Мирры повторить достижение Шараповой
  • 12:32
    • В «Атлетико» сообщили о продлении контракта с Аспиликуэтой
    Все новости спорта

    Саутгейт: Сборная Англии выросла как команда

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии
    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о развитие «трёх львов» по ходу текущего Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Саутгейт

    «Я думаю, что мы выросли как команда. На старте турнира у нас было много новичков и много футболистов, у которых было мало практики в сборной, так что физически они сейчас в более хорошей форме. Мы получили определённый опыт, который укрепит в нас стойкость. Сейчас мы наслаждаемся путешествием и смотрим, как далеко сможем зайти», — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

    Напомним, сегодня, 30 июня, в матче 1/8 финала Евро-2024 сборная Англии встретится со Словакией. Игра пройдёт на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Стоит ждать осторожный футбол?
  • Англия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • В основное время победителя не определят?
  • Франция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Португалия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Димитров — Лайович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сантос — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Гарин — Шан
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Плишкова — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры