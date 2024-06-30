Фюллькруг предположил, почему не выходит в стартовом составе сборной Германии

Никлас Фюллькруг Фото: globallookpress.com
«Разочарован — неправильное слово. Ты всегда пытаешься понять это (решение). Тренер поговорил со мной. Содержание разговора останется между нами. Конечно, у меня есть свои соображения. Но пока всё складывается довольно хорошо. Нужно это признать.
Мы пока что проходим турнир непобеждёнными с соответствующим стартовым составом и заменами. Это тоже аргумент (в пользу того, чтобы оставить всё как есть)», — приводит слова Фюллькруга Bild.
Нападающий провел за сборную Германии на Евро-2024 4 матча и забил 2 гола. Национальная команда обыграла Данию (2:0) в 1/8 финала и вышла в четвертьфинал турнира.