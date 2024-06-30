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    Фюллькруг предположил, почему не выходит в стартовом составе сборной Германии

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    Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг ответил на вопрос о том, что испытывает ли чувство разочарования из-за того, что не выходит в стартовом составе национальной команды на Евро-2024.

    Никлас Фюллькруг
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    Никлас Фюллькруг

    «Разочарован — неправильное слово. Ты всегда пытаешься понять это (решение). Тренер поговорил со мной. Содержание разговора останется между нами. Конечно, у меня есть свои соображения. Но пока всё складывается довольно хорошо. Нужно это признать.

    Мы пока что проходим турнир непобеждёнными с соответствующим стартовым составом и заменами. Это тоже аргумент (в пользу того, чтобы оставить всё как есть)», — приводит слова Фюллькруга Bild.

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