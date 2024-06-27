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    Ферран Торрес: Болельщики называют меня акулой, потому что я чувствую запах крови

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    Нападающий сборной Испании Ферран Торрес рассказал о прозвище, которое ему дали болельщики национальной команды.

    Ферран Торрес
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    Ферран Торрес

    «В какой-то момент я потерял энтузиазм к футболу, мне не хотелось ничего делать. Но сейчас я в лучшей форме. Они называют меня акулой, потому что я чувствую запах крови», — приводит слова Торреса Relevo.

    На Евро-2024 нападающий провел все 3 матча в рамках группового этапа и забил 1 гол. Сборная Испании заняла 1-е место в своей группе и в 1/8 финала сыграет против Грузии 30-го июня.

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    • В прошедшем сезоне Ферран Торрес провел за «Барселону» 39 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

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