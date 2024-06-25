Далия прокомментировал ничью с Италией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Италии (1:1).

«Хорватские игроки были хороши, особенно в первом тайме. Мы не пропустили ни одного гола, чего нам не удалось сделать в матчах с Испанией и Албанией. Могу только поздравить ребят с отличным боем. Мы пропустили два пенальти, пропустили два гола в компенсированное время, вот и все. Шансы на то, чтобы выйти в плей-офф? Мы не можем на это повлиять, ситуация была в наших руках. Спасибо людям, которые поддерживали нас, мне их жаль, больше всего я разочарован из-за этого», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

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Хорватия в трёх матчах набрала два очка и финишировала на третьем месте в группе.