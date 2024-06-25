ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич Дневник Евро-2024. Второй шанс Италии, непобедимые испанцы и драма Модрича
  • 03:34
    • Бонус 31 000 рублей по промокоду в БК «Зенит»
    Все новости спорта

    Далия прокомментировал ничью с Италией

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Хорватии Сборная Италии Футбол Италии
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Италии (1:1).

    Златко Далич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златко Далич

    «Хорватские игроки были хороши, особенно в первом тайме. Мы не пропустили ни одного гола, чего нам не удалось сделать в матчах с Испанией и Албанией. Могу только поздравить ребят с отличным боем. Мы пропустили два пенальти, пропустили два гола в компенсированное время, вот и все. Шансы на то, чтобы выйти в плей-офф? Мы не можем на это повлиять, ситуация была в наших руках. Спасибо людям, которые поддерживали нас, мне их жаль, больше всего я разочарован из-за этого», — приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Хорватия в трёх матчах набрала два очка и финишировала на третьем месте в группе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голов будет в достатке
  • Дания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
  • Голевого изобилия не избежать?!
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Давайте поставим на минимализм!
  • Франция — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры