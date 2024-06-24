Левандовский о возможном завершении карьеры в сборной: Нужно почувствовать это внутри себя

Нападающий сборнойответил на вопрос о возможном завершении карьеры в национальной команде после окончания Евро-2024.

«Я правда не знаю. На это влияют различные факторы. Играть столько лет на определенном уровне, с большими ожиданиями, пытаться воплотить в жизнь не только свои мечты, но и мечты польского народа — это бремя. Конечно, я хорошо себя чувствую в команде. Атмосфера, какая она изнутри, заставляет получать удовольствие от пребывания здесь. Физически меня это тоже не беспокоит.

Не хочу в дальнейшем жалеть о том, что ушёл из сборной слишком рано, хотя мог ещё играть дольше. С другой стороны, я не хочу бороться с этим решением, когда наступит этот момент.

В нынешнем виде оно ещё не пришло. Мне нужно почувствовать это внутри себя. На это, конечно, никто не повлияет. Только я и моя семья — никто со стороны», — приводит слова Левандовский пресс-служба УЕФА.

Напомним, что сборная Польши уже потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024. В следующем матче национальная команда сыграет против Франции завтра, 25-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.