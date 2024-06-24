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    Колыванов прокомментировал возможный переход Виллиана Жозе в «Спартак»

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    Известный российский игрок и тренер Игорь Колыванов высказал своем мнение о возможном трансфере бразильца Виллиана Жозе из «Бетиса» в «Спартак».

    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Я не знаю для чего "Спартаку" 32-летний Виллиан Жозе. У команды же есть Соболев, Угальде и Мелешин, которые являются достаточно хорошими футболистами. Это хорошо, когда у тебя достаточно конкурентная команда, но, когда у тебя перебор в конкуренции… Не знаю, как они будут решать, кого ставить, а кого — нет.

    Жозе 32 года, поэтому это опытный футболист, он не суперзвезда. Мы же говорим о том, что "Спартак" должен выигрывать, поэтому команде нужно приобретать более качественных игроков», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    • Недавно прошла информация об интересе «красно-белых» к 32-летнему бразильцу и то, что клуб согласовал с ним условия личного контракта.

    В прошлом сезоне Виллиан Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча, забил 14 мячей, сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом действует еще два года. На Transfermarkt его цена равна € 5 млн.

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