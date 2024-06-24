Колыванов прокомментировал возможный переход Виллиана Жозе в «Спартак»

Известный российский игрок и тренервысказал своем мнение о возможном трансфере бразильцаиз «Бетиса» в «Спартак».

«Я не знаю для чего "Спартаку" 32-летний Виллиан Жозе. У команды же есть Соболев, Угальде и Мелешин, которые являются достаточно хорошими футболистами. Это хорошо, когда у тебя достаточно конкурентная команда, но, когда у тебя перебор в конкуренции… Не знаю, как они будут решать, кого ставить, а кого — нет.

Жозе 32 года, поэтому это опытный футболист, он не суперзвезда. Мы же говорим о том, что "Спартак" должен выигрывать, поэтому команде нужно приобретать более качественных игроков», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Недавно прошла информация об интересе «красно-белых» к 32-летнему бразильцу и то, что клуб согласовал с ним условия личного контракта.

В прошлом сезоне Виллиан Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча, забил 14 мячей, сделал 6 ассистов. Его контракт с клубом действует еще два года. На Transfermarkt его цена равна € 5 млн.