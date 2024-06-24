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    Генич прокомментирует матч третьего тура Евро-2024 между Францией и Польшей

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    Стал известен список комментаторов «Матч ТВ», которые будут работать на матчах 3-го тура группового этапа Евро-2024.

    Константин Генич — комментатор «Матч ТВ»
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    Константин Генич — комментатор «Матч ТВ»

    Комментаторы на матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024:

    24 июня

    22:00. Хорватия — Италия. Дмитрий Шнякин

    25 июня

    19:00. Франция — Польша. Константин Генич

    22:00. Англия — Словения. Тимур Журавель

    26 июня

    19:00. Словакия — Румыния. Александр Неценко

    22:00. Грузия — Португалия. Роман Трушечкин.

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    • Телеканал «Матч ТВ» покажет 5 из 10-и матчей 3-го тура группового этапа. За остальными встречами можно следить на нашем сайте по этой ссылке.

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