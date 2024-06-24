Генич прокомментирует матч третьего тура Евро-2024 между Францией и Польшей

Константин Генич — комментатор «Матч ТВ» Фото: globallookpress.com
Комментаторы на матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024:
24 июня
22:00. Хорватия — Италия. Дмитрий Шнякин
25 июня
19:00. Франция — Польша. Константин Генич
22:00. Англия — Словения. Тимур Журавель
26 июня
19:00. Словакия — Румыния. Александр Неценко
22:00. Грузия — Португалия. Роман Трушечкин.
Телеканал «Матч ТВ» покажет 5 из 10-и матчей 3-го тура группового этапа. За остальными встречами можно следить на нашем сайте по этой ссылке.