Гаджиев рассказал, при каком условии махачкалинское «Динамо» будет готово подписать Джикию

Президент махачкалинскоговысказался о потенциально возможном переходев клуб из Махачкалы.

«Вы, журналисты, любите увеличивать сказанное в несколько раз. Безусловно, вы понимаете, где юмор. На самом деле, я действительно разговаривал с Джикией, мы посмеялись. Когда я говорил о нем, то имел в виду, что Георгий еще может поиграть в ведущих клубах. Если бы Джикия согласился перейти в махачкалинское "Динамо", мы взяли бы его с распростертыми объятиями. Но, как говорят, картина Пупкина не может стоить, как картина Репина. У нас то же самое — классные игроки в наш бюджет не укладываются. Если такие футболисты, как Джикия, будут согласны играть в соответствии с нашими возможностями, то мы их возьмем.

С Георгием у нас дружеские теплые отношения. Он помнит, как все начиналось, как он рос. Переход Джикии в махачкалинское "Динамо" возможен только в том случае, если большие клубы, на данный момент, от него откажутся, и наши интересы совпадут в том смысле, что мы поможем Георгию вернуть уровень. То есть на какой-то короткий промежуток времени, чтобы помочь вернуться в большой клуб. Мы готовы были бы и на длительный срок рассмотреть Джикию, потому что считаем, что он может еще несколько лет быть на уровне», — цитирует Гаджиева Sport24.