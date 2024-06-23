ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрю РобертсонШотландия — Венгрия. Онлайн
  • 21:02
    • Швейцария — Германия: стартовые составы команд
  • 20:58
    • Шотландия — Венгрия: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Гаджиев рассказал, при каком условии махачкалинское «Динамо» будет готово подписать Джикию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала
    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о потенциально возможном переходе Георгия Джикия в клуб из Махачкалы.

    Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Джикия

    «Вы, журналисты, любите увеличивать сказанное в несколько раз. Безусловно, вы понимаете, где юмор. На самом деле, я действительно разговаривал с Джикией, мы посмеялись. Когда я говорил о нем, то имел в виду, что Георгий еще может поиграть в ведущих клубах. Если бы Джикия согласился перейти в махачкалинское "Динамо", мы взяли бы его с распростертыми объятиями. Но, как говорят, картина Пупкина не может стоить, как картина Репина. У нас то же самое — классные игроки в наш бюджет не укладываются. Если такие футболисты, как Джикия, будут согласны играть в соответствии с нашими возможностями, то мы их возьмем.

    С Георгием у нас дружеские теплые отношения. Он помнит, как все начиналось, как он рос. Переход Джикии в махачкалинское "Динамо" возможен только в том случае, если большие клубы, на данный момент, от него откажутся, и наши интересы совпадут в том смысле, что мы поможем Георгию вернуть уровень. То есть на какой-то короткий промежуток времени, чтобы помочь вернуться в большой клуб. Мы готовы были бы и на длительный срок рассмотреть Джикию, потому что считаем, что он может еще несколько лет быть на уровне», — цитирует Гаджиева Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли швейцарцы противостоять Германии?
  • Швейцария — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!
  • Хорватия — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Стирнс — Путинцева
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Андрееску — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Синякова — Бюрель
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры