В «Жироне» высказались о возможной продаже Довбика

Спортивный директор «Жироны»подтвердил, что в контракте нападающегоуказана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в переходе Довбика заинтересован мадридский «Атлетико».

«Мы не хотим продавать Довбика, но если кто-то решит заплатить 40 миллионов евро....В таком случае у нас просто не останется вариантов, нам придется отпустить Артема», — сказал Карсель, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.