ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДневник Евро-2024. Популярный Роналду, спаситель Мамардашвили и неудачник Лукаку
    Все новости спорта

    В «Жироне» высказались о возможной продаже Довбика

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Жирона Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сборная Украины Футбол Украины Трансферы
    Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель подтвердил, что в контракте нападающего Артема Довбика указана сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

    Артем Довбик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Довбик

    Ранее сообщалось, что в переходе Довбика заинтересован мадридский «Атлетико».

    «Мы не хотим продавать Довбика, но если кто-то решит заплатить 40 миллионов евро....В таком случае у нас просто не останется вариантов, нам придется отпустить Артема», — сказал Карсель, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.

  • Довбик согласился на переход в «Атлетико»
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли швейцарцы противостоять Германии?
  • Швейцария — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Поединок принесет верховой исход
  • Шотландия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Вернется ли «Эспаньол» в Примеру?
  • «Эспаньол» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.63
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шотландия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Панама
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Навоне — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Парри — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры