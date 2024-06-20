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    Кейн: Мы еще не вышли в плей-офф, это цель номер один

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    Форвард сборной Англии Гарри Кейн высказался о матче против Дании (1:1).

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Мы можем быть лучше с мячом и без него. Думаю, что признак хорошей команды — это то, что она может быть не в лучшей форме, но все равно добивается результата.

    Мы еще не вышли в плей-офф, это цель номер один. Я уверен, что дома будет много шума и разочарований, но пора сохранять спокойствие», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

    Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

    В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся22 июня в 22:00 мск.

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