Кейн: Мы еще не вышли в плей-офф, это цель номер один

Форвард сборной Англиивысказался о матче против Дании (1:1).

«Мы можем быть лучше с мячом и без него. Думаю, что признак хорошей команды — это то, что она может быть не в лучшей форме, но все равно добивается результата.

Мы еще не вышли в плей-офф, это цель номер один. Я уверен, что дома будет много шума и разочарований, но пора сохранять спокойствие», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Англии набрала четыре очка и возглавляет группу С. У Дании теперь два балла и третья строчка.

В следующем туре Дания сыграет с Сербией, а Англия сразится со Словенией. Оба матча состоятся22 июня в 22:00 мск.