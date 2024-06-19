Модрич назвал причины неудачной игры Хорватии на Евро-2024

Полузащитник сборнойвысказался о ничейном результате своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(2:2).

«Мы были сами не свои в первом тайме — опять плохо вошли в игру, и соперник забил гол, усложнивший нам весь матч. Благо, во втором тайме тренер внёс изменения, хорошо повлиявшие на игру. Всё было хорошо до самой концовки, а именно: тех последних пяти-десяти минут, когда мы закрылись в своей штрафной и позволили сопернику создать несколько хороших моментов. Так мы и пропустили снова.

Сегодняшний второй тайм — пример того, как мы должны играть. До последних пяти-десяти минут мы были очень хороши, а после своего второго гола стали спешить, терять мячи и отступили к своим воротам», — приводит слова Модрича DW Hrvatski.

После этого матча Хорватия занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м очком в активе. В следующем матче национальная команда сыграет против Италии 24-го июня.