Робертсон: Кроос практически свободно диктовал свою волю

Тони Кроос — полузащитник сборной Германии Фото: globallookpress.com
«Мы не оказывали достаточного давления на мяч, и Тони Кроос практически свободно диктовал свою волю.
По игре в пас он, возможно, лучший в мире, и когда вы позволяете такому игроку владеть мячом и не сближаетесь с ним, к сожалению, он будет делать верные передачи», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.
В следующем матче сборная Шотландии встретится со Швейцарией 19-го июня, а Германия сыграет против Венгрии в тот же день.