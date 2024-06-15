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    Робертсон: Кроос практически свободно диктовал свою волю

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    Капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался о поражении своей команды в 1-м матче группового этапа Евро-2024 с Германией (1:5).

    Тони Кроос — полузащитник сборной Германии
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    Тони Кроос — полузащитник сборной Германии

    «Мы не оказывали достаточного давления на мяч, и Тони Кроос практически свободно диктовал свою волю.

    По игре в пас он, возможно, лучший в мире, и когда вы позволяете такому игроку владеть мячом и не сближаетесь с ним, к сожалению, он будет делать верные передачи», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

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