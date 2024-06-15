Робертсон: Кроос практически свободно диктовал свою волю

Капитан сборнойвысказался о поражении своей команды в 1-м матче группового этапа Евро-2024 с(1:5).

«Мы не оказывали достаточного давления на мяч, и Тони Кроос практически свободно диктовал свою волю.

По игре в пас он, возможно, лучший в мире, и когда вы позволяете такому игроку владеть мячом и не сближаетесь с ним, к сожалению, он будет делать верные передачи», — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

В следующем матче сборная Шотландии встретится со Швейцарией 19-го июня, а Германия сыграет против Венгрии в тот же день.