Радимов: Шотландцы сейчас абсолютно никакие, Германия — явный фаворит матча

Бывший футболист сборной Россииуверен, что сборнаяспокойно обыграетв первом туре группового этапа Евро-2024.

«Шотландцы сейчас абсолютно никакие. У них нет нападающего. У них всего две звезды, скамейка очень слабая. Команда играет в бей‑беги в лучших традициях британского футбола старого образца.

Сборная Германии — явный фаворит предстоящего матча», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Германия — Шотландия

Матч Германия — Шотландия пройдет 14 июня в Мюнхене, начало — в 22:00 мск. Следить за этой игрой можно будет в нашей трансляции.