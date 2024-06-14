ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ»
  • 10:32
    • В РПЛ открылось летнее трансферное окно
  • 08:58
    • «Чемпионат»: «Зенит» договорился о переходе Глушенкова
  • 08:11
    • «Флорида» выиграла третий матч в финале Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Оздоев: Год назад мог перейти в московский «Локомотив»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ПАОК РПЛ Футбол России Локомотив
    Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что в прошлом году мог вернуться в чемпионат России.

    Магомед Оздоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Магомед Оздоев

    «Когда в последний раз был близок к возвращению в Россию? Наверное, год назад, когда ушел из "Фатиха".

    Насколько я понял, меня просто предложили "Локомотиву". Мне позвонил один человек и спросил интересно ли мне это. Сказал, что рассмотрю предложение, когда будет конкретика. Но до нее так и не дошло.

  • Оздоев: В целом уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Греции
  • Читайте по теме

    • Вообще, у меня подобные ситуации происходят часто: на протяжении всей карьеры на меня выходили разные посредники: "Все будет нормально, мы сделаем тебе этот трансфер. Ты согласен?" С ними ты не обсуждаешь условия и зарплату, а просто говоришь — да или нет. А дальше уже один клуб связывается с другим.

    Где-то 90% таких "предложений", которые мне поступали, исчезали, как только дело доходило до официальной части», — приводит слова Оздоева Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • У «Эдмонтона» еще достаточно сил, чтобы вернуться в серию
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Колумбия — Боливия
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Де Минор — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Грикспор — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Осака — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры