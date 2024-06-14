Оздоев: Год назад мог перейти в московский «Локомотив»

Полузащитник греческого ПАОКапризнался, что в прошлом году мог вернуться в чемпионат России.

«Когда в последний раз был близок к возвращению в Россию? Наверное, год назад, когда ушел из "Фатиха".

Насколько я понял, меня просто предложили "Локомотиву". Мне позвонил один человек и спросил интересно ли мне это. Сказал, что рассмотрю предложение, когда будет конкретика. Но до нее так и не дошло.

Вообще, у меня подобные ситуации происходят часто: на протяжении всей карьеры на меня выходили разные посредники: "Все будет нормально, мы сделаем тебе этот трансфер. Ты согласен?" С ними ты не обсуждаешь условия и зарплату, а просто говоришь — да или нет. А дальше уже один клуб связывается с другим.

Где-то 90% таких "предложений", которые мне поступали, исчезали, как только дело доходило до официальной части», — приводит слова Оздоева Sport24.