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    Оздоев: В целом уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Греции

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    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал о том, что он думает об уровне чемпионатов России и Греции.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «В целом уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Греции — если мы возьмём все команды. Единственное отличие от России: первая четвёрка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая может бороться за чемпионство. В России же есть большой гегемон — это "Зенит". Одна команда. В Греции такого нет. В этом есть определённые плюсы для чемпионата Греции.

    Но не знаю, как было раньше — это мой первый год в чемпионате Греции. То, что четыре команды сильного уровня, доказывают и результаты и на европейской арене. ПАОК дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, "Олимпиакос" вообще вышел в финал. Но есть большая пропасть уже дальше: вот четвёрка команд, про которую говорил, а потом — огромная яма по уровню с остальными. В России более сбалансированная лига, если мы берём остальные команды», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».

    Напомним, что Оздоев вместе с ПАОКом стал чемпионом Греции в этом сезоне.

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