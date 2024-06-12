Нагельсман о вызове Джана в сборную Германии: Нам нужен еще один опорник

Главный тренер сборнойобъяснил, почему вызвал полузащитник дортмундскойв национальную команду на Евро-2024.

«Нам нужен ещё один шестой номер (опорный полузащитник) в составе, и поэтому мы решили вызвать Эмре Джана. Он сразу же проявил энтузиазм и готовность присоединиться к команде.

Мы хотели иметь в составе ещё одного игрока, который провёл много матчей на высоком уровне и умеет справляться с давлением. Он вполне может соответствовать тем запросам, которые сейчас нужны сборной Германии», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба национальной команды.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Эмре Джан может заменить Александара Павловича, который покинул расположение сборной Германии из-за инфекции.