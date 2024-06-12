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    Мората о Ямале: Складывается впечатление, что ему не 16, а 23-24 года

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    Нападающий сборной Испании Альваро Мората высоко оценил игру полузащитника национальной команды Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль — полузащитник сборной Испании
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    Ламин Ямаль — полузащитник сборной Испании

    «Приятно, что он является частью сборной. Он предлагает нам что-то другое, новое. Если ему повезет и он не получит серьёзных травм, то станет одним из лучших в мире, потому что, несмотря на то, что ему всего 16 лет, он уже продвинулся на шаг дальше многих.

    Ламилу ещё только предстоит пройти через этап взросления, но уже сейчас складывается впечатление, что ему не 16, а 23-24 года», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.

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    • Ямаль успел провести 4 матча за сборную Испании в рамках квалификации Евро-2024, в которых забил 2 гола. Напомним, что чемпионат Европы стартует в пятницу, 14-го июня. Сборная Испании на групповом этапе сыграет против Хорватии, Италии и Албании.

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