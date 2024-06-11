Юран: Как футболист я использовал не весь свой потенциал

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака»высказался о своей игровой карьере.

«Во время игровой карьеры я себя на 25-30% не до конца реализовал. Время такое. Попасть из Советского Союза в Европу... Живешь сначала в одном режиме, оказываешься в другом измерении.

Когда ты молод, хочется все познать, чего-то лишнего себе уже позволяешь... Наверное, эти моменты как-то повлияли на футбольный путь. Но я не жалуюсь. Считаю, карьера у меня яркая. Теперь на тренерском поприще намерен выжать из себя максимум.

Главное достижение? Пожалуй, то, что вместе с Папеном стал лучшим бомбардиром Кубка европейских чемпионов в сезоне-1991/92. Мы тогда забили по семь мячей. Помню, проводил в составе "Бенфики" последний матч в группе против "Барселоны". Партнеры понимали, что могу обойти Папена. Заранее решили, что именно я буду пенальти исполнять, чаще играли на меня. Не сложилось...», — рассказал Юран «СЭ».

Во время игровой карьере Юран играл за «Зарю», «Динамо» Киев, «Бенфику», «Порто», «Спартак», «Миллуол», «Фортуну», «Бохум», «Штурм», сборную СССР и России.