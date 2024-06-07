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    Месси о Кубке Америки-2024: Аргентина всегда является фаворитом

    Футбол Календарь Кубка Америки-2021 Кубок Америки 2024 Сборная Аргентины
    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о перспективах национальной команды на предстоящем Кубке Америки 2024-го года.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я думаю, что Аргентина всегда является фаворитом, несмотря на то что мы всё это выигрывали раньше, даже когда не удавалось достичь поставленных целей, Аргентина также всегда была фаворитом.

    Когда начинается чемпионат, будь то чемпионат мира, Кубок Америки или что-то ещё, Аргентина является таким же кандидатом, как и Бразилия, и в большей степени на этот Кубок Америки. Но я думаю, что сегодня южноамериканские команды очень сильны. Уругвай очень хорош, Колумбия, Эквадор. Исходя из этого, становится очень сложно играть во всех матчах, но я думаю, что это будет очень ровный Кубок Америки», — приводит слова Месси Infobae.com.

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    • Напомним, что Кубок Америки-2024 стартует 20-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Аргентины сыграет против Канады, Чили и Перу на групповом этапе.

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