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    Магуайр: Я опустошен тем, что меня не отобрали для участия в Евро-2024

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    Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о невключении в итоговую заявку на Евро-2024.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Я опустошён тем, что меня не отобрали для участия в чемпионате Европы за сборную Англии этим летом. Несмотря на все мои усилия, я не смог справиться с травмой икроножной мышцы. Возможно, я слишком старался, пытаясь добиться успеха. Просто я совершенно опустошён.

    Для меня представлять Англию — высочайшая честь. Это значит для меня всё. Если я не смогу помочь команде как игрок, я буду поддерживать её как болельщик — вместе со всей страной. Идите и выиграйте, ребята. Затем я вернусь к наблюдению медицинской команды моего клуба, чтобы подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Сербии, Дании и Словении.

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