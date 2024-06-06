Магуайр: Я опустошен тем, что меня не отобрали для участия в Евро-2024

Защитник сборной Англиивысказался о невключении в итоговую заявку на Евро-2024.

«Я опустошён тем, что меня не отобрали для участия в чемпионате Европы за сборную Англии этим летом. Несмотря на все мои усилия, я не смог справиться с травмой икроножной мышцы. Возможно, я слишком старался, пытаясь добиться успеха. Просто я совершенно опустошён.

Для меня представлять Англию — высочайшая честь. Это значит для меня всё. Если я не смогу помочь команде как игрок, я буду поддерживать её как болельщик — вместе со всей страной. Идите и выиграйте, ребята. Затем я вернусь к наблюдению медицинской команды моего клуба, чтобы подготовиться к следующему сезону», — приводит слова Магуайра журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Сербии, Дании и Словении.