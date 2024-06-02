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    Кержаков рассказал о задачах, стоящих перед ним в «Кайрате»

    Футбол Календарь Премьер-лиги Казахстана Прогнозы на Премьер-лигу Казахстана Казахстан. Премьер-лига Кайрат
    Главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков прокомментировал успех своего клуба в игре с «Шахтером» (4:2) в 10-м туре чемпионата Казахстана.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Игра разбилась на два отрезка — до первого пропущенного мяча и после второго пропущенного мяча. Начали очень хорошо и правильно, создали большое количество моментов. Немного подвела реализация. После второго забитого нами гола немножко сбились и забыли про оборону.

    Из-за невнимательности при стандартном положении пропустили гол, который стал "холодным душем" для наших игроков. После второго пропущенного мяча, спасибо ребятам, что они не сбились на простую игру и продолжали играть так, как мы планировали, и добились закономерного результата.

    Я по жизни — максималист. Мне очень приятно, что люди, которые находятся в "Кайрате" — тоже максималисты, и руководство, и футболисты. Мы будем стараться выполнить поставленную задачу, финишировав на первом месте в таблице. Когда стоит высокая задача, это помогает быстрее становиться лучше», — цитирует Кержакова официальный сайт клуба.

    29 мая 2024 года стало известно о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера «Кайрат». Сейчас команда идет на второй строчке в чемпионате с 18 очками. Следующий матч она проведет 15 июня на выезде против «Тобола».

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