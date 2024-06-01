ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» — «Пари НН». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного стыкового матча РПЛ «Арсенал» — «Пари НН»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Арсенал Тула Нижний Новгород
    Вся лентаСамое главное
    Эдин ТерзичЭдин Терзич: от болельщика с «Жёлтой стены» до финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Карло АнчелоттиБольше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения «Арсенал» — «Пари НН»«Арсенал» — «Пари НН». Онлайн
    Все новости спорта
    «Арсенал» — «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» — «Пари НН»
    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Пари НН» в рамках ответного матча за выход в РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Арсенал»

    После вылета из РПЛ в сезоне 2021/2022 «Арсенал» провел два года в Первой лиге и теперь близок к тому, чтобы вновь вернуться в элиту российского футбола. В первом стыковом матчей тулякам удалось одержать победу в гостях над «Пари НН» со счетом 2:1.

    «Арсенал» стал четвертым в завершившемся сезоне Первой Лиги. Команда под руководством Александра Сторожука одержала 13 побед при 16 ничьих и 5 поражениях, набрав итоговые 55 очков в 34-х матчах.

    Тульский клуб неудачно сыграл в заключительном туре Первой лиги, минимально уступив на выезде «Шиннику» (0:1). Ранее «Арсенал» не терял очков на протяжении 8-ми туров подряд (3 победы и 5 ничьих).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Пари НН»

    «Пари НН» провалил весеннюю часть сезона в РПЛ, одержав лишь одну победу в 12-ти матчах. Команда из Нижнего Новгорода второй год подряд оказалась в стыковых матчах, заняв итоговое 13-е место в турнирной таблице.

    В эту среду подопечные Саши Илича проиграли «Арсеналу» в рамках первого стыкового матча (1:2). Все мячи были забиты уже в первом тайме. Туляки открыли счет на 2-й минуте, на 8-й Ботака-Иобома сравнял счет, а на 33-й минуте защитник туляков исправился за свою ошибку, забив победный мяч в ворота Нигматуллина.

    Личные встречи

    В 3-х очных матчах «Арсенал» одержал две победы, один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Пари НН» с коэффициентом 2.15.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Махачев — Порье
  • Бои
  • Завтра в 07:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Акрон — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Серветт — Лугано
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Равшан — Хосилот
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Фриц — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры