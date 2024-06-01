Тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Пари НН» в рамках ответного матча за выход в РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал»

После вылета из РПЛ в сезоне 2021/2022 «Арсенал» провел два года в Первой лиге и теперь близок к тому, чтобы вновь вернуться в элиту российского футбола. В первом стыковом матчей тулякам удалось одержать победу в гостях над «Пари НН» со счетом 2:1.

«Арсенал» стал четвертым в завершившемся сезоне Первой Лиги. Команда под руководством Александра Сторожука одержала 13 побед при 16 ничьих и 5 поражениях, набрав итоговые 55 очков в 34-х матчах.

Тульский клуб неудачно сыграл в заключительном туре Первой лиги, минимально уступив на выезде «Шиннику» (0:1). Ранее «Арсенал» не терял очков на протяжении 8-ми туров подряд (3 победы и 5 ничьих).

«Пари НН»

«Пари НН» провалил весеннюю часть сезона в РПЛ, одержав лишь одну победу в 12-ти матчах. Команда из Нижнего Новгорода второй год подряд оказалась в стыковых матчах, заняв итоговое 13-е место в турнирной таблице.

В эту среду подопечные Саши Илича проиграли «Арсеналу» в рамках первого стыкового матча (1:2). Все мячи были забиты уже в первом тайме. Туляки открыли счет на 2-й минуте, на 8-й Ботака-Иобома сравнял счет, а на 33-й минуте защитник туляков исправился за свою ошибку, забив победный мяч в ворота Нигматуллина.

Личные встречи

В 3-х очных матчах «Арсенал» одержал две победы, один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Пари НН» с коэффициентом 2.15.