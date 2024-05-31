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    Шлоттербек: Мы не можем остановить «Реал» в одиночку, только как команда

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    Защитник «Боруссии» Нико Шлоттербек высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

    Нико Шлоттербек
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    Нико Шлоттербек

    «Хуммельс? Матс выиграл все в своей карьере. Я всегда рад играть в одной связке с ним. Он может делать все, как с мячом, так и без него. Он заряжает меня уверенностью. Раньше он был примером для подражания, а теперь он просто друг и товарищ по команде.

    Посмотрим, как мы будем обороняться завтра. Нападающие "Реала" очень хороши. Джуд Беллингем умеет все: у него отличный удар, превосходный дриблинг, удар головой. О крайних нападающих вы тоже все знаете. Они создадут проблемы любому сопернику в мире. Мы не можем остановить их в одиночку, только как команда.

    Нам дважды удалось сохранить ворота "сухими" против "ПСЖ". Это просто фантастика! Теперь мы знаем, что можем победить любого соперника в мире. Если мы будем верить в это завтра, у нас будут хорошие шансы на победу.

    Я поговорил с Хуммельсом и Марко Ройсом о финале 2013 года. Это такой же матч, но очень особенный. Нужно сосредоточиться на подготовке и насладиться этим, но мы не должны перегореть. Если перегорим, то проиграем», — приводит слова Шлоттербека пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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