Шлоттербек: Мы не можем остановить «Реал» в одиночку, только как команда

Защитниквысказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против

«Хуммельс? Матс выиграл все в своей карьере. Я всегда рад играть в одной связке с ним. Он может делать все, как с мячом, так и без него. Он заряжает меня уверенностью. Раньше он был примером для подражания, а теперь он просто друг и товарищ по команде.

Посмотрим, как мы будем обороняться завтра. Нападающие "Реала" очень хороши. Джуд Беллингем умеет все: у него отличный удар, превосходный дриблинг, удар головой. О крайних нападающих вы тоже все знаете. Они создадут проблемы любому сопернику в мире. Мы не можем остановить их в одиночку, только как команда.

Нам дважды удалось сохранить ворота "сухими" против "ПСЖ". Это просто фантастика! Теперь мы знаем, что можем победить любого соперника в мире. Если мы будем верить в это завтра, у нас будут хорошие шансы на победу.

Я поговорил с Хуммельсом и Марко Ройсом о финале 2013 года. Это такой же матч, но очень особенный. Нужно сосредоточиться на подготовке и насладиться этим, но мы не должны перегореть. Если перегорим, то проиграем», — приводит слова Шлоттербека пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится завтра, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.