«Бавария» подтвердила, что Компани станет новым тренером

Председатель правления «Баварии»подтвердил новость о том, что мюнхенский клуб скоро возглавит бельгиец

«Наш директор решил выбрать Венсана Компани в качестве нового главного тренера. Мы готовы завершить последние детали, и тогда об этом будет объявлено официально», — приводит слова Румменигге инсайдер Фабрицио Романо.

Несколько дней назад появилась информация, что мюнхенская «Бавария» остановила свой выбор в качестве главного тренера на кандидатуре Венсана Компани, возглавляющего сейчас английский «Бернли».

Мюнхенцы готовы заплатить за него € 10–12 млн в качестве компенсации за разрыв контракта, который действует до лета 2027 года.