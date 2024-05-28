ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо МарескаЭнцо Мареска: Рос с Де Дзерби, играл как Гаскойн, учился у Гвардиолы, сменит Почеттино
  • 18:25
    • Трансляции Евро-2024 в России будут вести «Матч ТВ» и Okko
  • 15:36
    • Источник: Сафонов прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ»
  • 19:47
    • «Бавария» подтвердила, что Компани станет новым тренером
  • 19:15
    • Аванесян стартовала на «Ролан Гаррос» с победы
  • 19:07
    • Соболенко разгромила Эрику Андрееву в первом круге «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    «Бавария» подтвердила, что Компани станет новым тренером

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии Бернли АПЛ Футбол Англии
    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил новость о том, что мюнхенский клуб скоро возглавит бельгиец Венсан Компани.

    Венсан Компани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани

    «Наш директор решил выбрать Венсана Компани в качестве нового главного тренера. Мы готовы завершить последние детали, и тогда об этом будет объявлено официально», — приводит слова Румменигге инсайдер Фабрицио Романо.

  • По стопам Гвардиолы. Зачем «Баварии» Венсан Компани?
  • Как наставник вылетевшей из АПЛ команды стал главным претендентом на вакантное место в мюнхенском клубе
  • 23/05/2024

    • Несколько дней назад появилась информация, что мюнхенская «Бавария» остановила свой выбор в качестве главного тренера на кандидатуре Венсана Компани, возглавляющего сейчас английский «Бернли».

    Мюнхенцы готовы заплатить за него € 10–12 млн в качестве компенсации за разрыв контракта, который действует до лета 2027 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги конференций пройдет в итальянском стиле?
  • «Олимпиакос» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.22
    •
  • У Джоковича будут проблемы даже на старте «Ролан Гаррос»?
  • Джокович — Эрбер. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Урал» одолеть «Акрон»?
  • «Урал» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 28 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Урал — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Пари НН — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Шаповалов — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Токио Верди — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры