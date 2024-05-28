«Бавария» подтвердила, что Компани станет новым тренером

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
«Наш директор решил выбрать Венсана Компани в качестве нового главного тренера. Мы готовы завершить последние детали, и тогда об этом будет объявлено официально», — приводит слова Румменигге инсайдер Фабрицио Романо.
Несколько дней назад появилась информация, что мюнхенская «Бавария» остановила свой выбор в качестве главного тренера на кандидатуре Венсана Компани, возглавляющего сейчас английский «Бернли».
Мюнхенцы готовы заплатить за него € 10–12 млн в качестве компенсации за разрыв контракта, который действует до лета 2027 года.