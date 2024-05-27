Парфенов: Все было в руках «Динамо» и «Краснодара». Кто мешал?

Бывший защитник столичноговысказался о чемпионствепо итогам сезона.

«Зенит заслуженно стал чемпионом. Кому тут должно быть обидно? Все команды были рядом, берите. Кто мешал? Все было в руках "Динамо" и "Краснодара". Эти команды не то, что боролись за чемпионство, они могли выиграть, если бы не теряли очки. А "Зенит" несмотря на то, что терял очки, дожал за счёт опыта.

Мне сложно сказать, почему "Динамо" не хватило на последний матч с "Краснодаром". У команды есть тренер. Все хотели и все переживали, но не получилось. Личка ещё месяц назад сказал, что "Динамо" не будет бороться за чемпионство. Однако это отговорка, ведь был хороший шанс. Команда взяла, и сама перевернула ситуация, значит могла её дожать», — приводит слова Парфенова «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» только на одно очко опередил «Краснодар» и «Динамо».