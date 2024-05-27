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    Парфенов: Все было в руках «Динамо» и «Краснодара». Кто мешал?

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    Бывший защитник столичного «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался о чемпионстве «Зенита» по итогам сезона.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Зенит заслуженно стал чемпионом. Кому тут должно быть обидно? Все команды были рядом, берите. Кто мешал? Все было в руках "Динамо" и "Краснодара". Эти команды не то, что боролись за чемпионство, они могли выиграть, если бы не теряли очки. А "Зенит" несмотря на то, что терял очки, дожал за счёт опыта.

    Мне сложно сказать, почему "Динамо" не хватило на последний матч с "Краснодаром". У команды есть тренер. Все хотели и все переживали, но не получилось. Личка ещё месяц назад сказал, что "Динамо" не будет бороться за чемпионство. Однако это отговорка, ведь был хороший шанс. Команда взяла, и сама перевернула ситуация, значит могла её дожать», — приводит слова Парфенова «Чемпионат».

    Напомним, что «Зенит» только на одно очко опередил «Краснодар» и «Динамо».

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