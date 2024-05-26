ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Президент «Зенита» Александр МедведевНовый старый чемпион. Сезон РПЛ подарил сказочную концовку, но победил опять «Зенит»
  • 18:43
    • Швеция победила Канаду и завоевала бронзовые медали
  • 18:38
    • ЦСКА вырвал победу у УНИКСа в первой игре финала плей-офф
  • 17:37
    • Алькарас разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
  • 19:14
    • «Сельта» сыграла вничью с «Валенсией»
  • 19:05
    • «Саутгемптон» вернулся в АПЛ после победы над «Лидсом»
    Все новости спорта

    Евро-2024 U17. Австрия и Дания пробились в плей-офф

    Футбол Евро-2024 U17 Сборная Уэльса Сборная Хорватии Сборная Австрии Сборная Дании
    В матче чемпионата Европы среди команд до 17 лет сборная Австрии разгромила команду Дании со счетом 4:0.

    Австрия U17
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Австрия U17

    Авторами забитых мячей стали Филипп Мойзи и Огенетеджири Адедженугере, которые оформили дубли.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Австрия U17 — Дания U17 — 4:0 (2:0)

    В параллельной игре сборные Уэльса и Хорватии сыграли вничью 1:1.

    На гол Бруно Дурдова валлийцы ответили точным ударом Круза Аллена.

    Евро-2024 U17. Групповой этап
    Уэльс U17 — Хорватия U17 — 1:1 (1:1)

    Таким образом, Австрия набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе В. У Дании 4 балла и вторая позиция. Хорватия и Уэльс прекратили участие на турнире.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Завершит ли «Барселона» сезон победой?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Интер» переиграть «Верону»?
  • «Верона» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шелтон — Гастон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  5.43
  • Экспресс дня 27 мая
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры