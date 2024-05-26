Евро-2024 U17. Австрия и Дания пробились в плей-офф

Австрия U17 Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Филипп Мойзи и Огенетеджири Адедженугере, которые оформили дубли.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Австрия U17 — Дания U17 — 4:0 (2:0)
В параллельной игре сборные Уэльса и Хорватии сыграли вничью 1:1.
На гол Бруно Дурдова валлийцы ответили точным ударом Круза Аллена.
Евро-2024 U17. Групповой этап
Уэльс U17 — Хорватия U17 — 1:1 (1:1)
Таким образом, Австрия набрала 7 очков и вышла в плей-офф с первого места в группе В. У Дании 4 балла и вторая позиция. Хорватия и Уэльс прекратили участие на турнире.