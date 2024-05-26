Мусаев: Некоторые футболисты уже сообщили, что покинут «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара»рассказал о трансферных планах клуба.

«Некоторые футболисты уже уведомили "Краснодар", что, скорее всего, покинут клуб. Серебро "Краснодара" на это не повлияет, второе место сейчас не дает еврокубков.

Сейчас очень тяжелый рынок, Европы закрыта для трансферов. Надо находить игроков из Латинской Америки, из лиг второй пятерки в Европе. Рынок сильно ограничен, сложно привезти хороших футболистов в Россию.

У Кордобы еще год контракта, он, думаю, останется. Трансферы будут зависеть от того, кто будет в составе.

Есть определенные наметки. Надеюсь, мы потеряем не больше четырех игроков и получим столько же взамен», — приводит слова Мусаева пресс-служба «быков».