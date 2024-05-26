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    Галактионов: У нас боеспособный коллектив, который в будущем может решать еще более серьезные задачи

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги сезона РПЛ.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Есть локальные и стратегические задачи, которые необходимо было решать. Мы могли оказаться немного выше в турнирной таблице, чуть-чуть нам не хватило. Костяк команды стабилизировался. Мы нащупали хорошее качество игры, выдав победную серию в конце чемпионата. У нас очень хорошая молодая и российская команда, хороший российский блок игроков. Клуб выбрал такой вектор развития. Мы счастливы, что у нас такие молодые игроки. Они растут и развиваются у нас. Сегодня Максим Глушенков забрал награду "Лучший ассистент", еще есть ребята, которые заслуживают быть на вершине. Рад, что у нас боеспособный коллектив, который, абсолютно уверен, в будущем может решать еще более серьезные задачи.

    Разговор с руководством? Мы постоянно общаемся. Я очень благодарен руководству за то, что у нас очень хороший контакт, очень хорошее понимание, когда у нас были хорошие или неудачные моменты. На сегодняшний день мы видим, что у нас сформировался русский костяк команды. Это очень важно. Дальше мы будем только развиваться и двигаться вперед. Я думаю, что после окончания сезона все выдохнут, и мы проговорим все наши моменты, которые касаются комплектования, будущего и всех нюансов», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Локомотив» по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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