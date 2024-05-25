Тен Хаг: Три финала за два сезона — это очень хороший результат

Главный тренероценил свою работу у руля английского клуба.

«Думаю, да, мы будем мотивированы против "Сити". Это правда. Если победим в субботу, окажемся в иной ситуации — выиграем очередной трофей и будем выступать в Европе.

Но все же я бы сказал, что три финала за два сезона — это очень хороший результат, потому что когда я пришел, клуб не был в хорошем положении, абсолютно не был.

Думаю, мы значительно прибавили, и даже если вы примете во внимание все те травмы, что были у нас, то для нас это ужасный сезон. Такую ситуацию однозначно надо менять, и этим летом мы должны послать соответствующие сигналы», — приводит слова Тен Хага MEN.

Ранее была информация, что Эрик тен Хаг покинет стан «Манчестер Юнайтед» вне зависимости от того, как команды сыграет финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Напомним, что «красные дьяволы» завершили сезон АПЛ только на восьмой позиции.