ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиУход Хави — очередной пример того, насколько плохо «Барса» обращается со своими легендами
  • 08:25
    • Ассист Панарина помог «Рейнджерс» победить «Флориду» и сравнять счет в серии
  • 08:11
    • «Даллас» минимально обыграл «Миннесоту» и увеличил преимущество в серии
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Три финала за два сезона — это очень хороший результат

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил свою работу у руля английского клуба.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Думаю, да, мы будем мотивированы против "Сити". Это правда. Если победим в субботу, окажемся в иной ситуации — выиграем очередной трофей и будем выступать в Европе.

    Но все же я бы сказал, что три финала за два сезона — это очень хороший результат, потому что когда я пришел, клуб не был в хорошем положении, абсолютно не был.

    Думаю, мы значительно прибавили, и даже если вы примете во внимание все те травмы, что были у нас, то для нас это ужасный сезон. Такую ситуацию однозначно надо менять, и этим летом мы должны послать соответствующие сигналы», — приводит слова Тен Хага MEN.

    Ранее была информация, что Эрик тен Хаг покинет стан «Манчестер Юнайтед» вне зависимости от того, как команды сыграет финал Кубка Англии против «Манчестер Сити».

  • Время тен Хага в «МЮ» вышло. Даже победа в финале Кубка Англии не должна спасти голландца
  • Под руководством Тен Хага «Юнайтед» упал на беспрецедентную глубину, и им нужен новый тренер
  • Вчера

    • Напомним, что «красные дьяволы» завершили сезон АПЛ только на восьмой позиции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» не отдаст чемпионский титул
  • «Краснодар» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Зенит» и «Ростов» порадуют ярким футболом
  • «Зенит» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Команда Гвардиолы сметет земляков
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:20
    •  2.96
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры