ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален
    Все новости спорта

    Глебов назвал Файзуллаева открытием сезона в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высоко оценил игру своего партнера по команде Аббосбека Файзуллаева.

    Аббосбек Файзуллаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аббосбек Файзуллаев

    «Для меня Аббос — открытие этого сезона. Уникальный футболист. Что он делает на поле со своей антопометрией — просто вау! Как он обращается с мячом, отдаёт — просто топ.

    Его главный плюс? Техника и видение поля. То, как он может обработать, принять, отдать, забить, обыграть. Мне кажется, против него тяжелее всего играть в команде на данный момент. Маленький и быстрый. Всё при нём», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

  • Пора в Европу. Кто из российских игроков следующим выйдет из зоны комфорта?
  • Семь российских футболистов, которые могут перебраться в европейские клубы уже в это летнее трансферное окно
  • 21/05/2024

    • В нынешнем сезоне Файзуллаев провел 21 матч за ЦСКА в РПЛ, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словакия даст бой одним из главных претендентов на золото?
  • Канада — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Свою безупречную серию Швеция продолжит и в плей-офф?
  • Швеция — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • США и Чехия перенасытят игру голами?
  • США — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 23 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.87
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Жирона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 16:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры