Глебов назвал Файзуллаева открытием сезона в РПЛ

Полузащитниквысоко оценил игру своего партнера по команде

«Для меня Аббос — открытие этого сезона. Уникальный футболист. Что он делает на поле со своей антопометрией — просто вау! Как он обращается с мячом, отдаёт — просто топ.

Его главный плюс? Техника и видение поля. То, как он может обработать, принять, отдать, забить, обыграть. Мне кажется, против него тяжелее всего играть в команде на данный момент. Маленький и быстрый. Всё при нём», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Файзуллаев провел 21 матч за ЦСКА в РПЛ, забил 4 гола и сделал 7 голевых передач.