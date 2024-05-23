Гасперини: «Аталанта» провела выдающийся матч

Главный тренер «Аталанты»высказался о победе своей команды в финале Лиги Европы сезона-2023/2024 над леверкузенским «Байером» (3:0).

«Мы все творцы этого исторического достижения. Бергамо — маленький городок, но посмотрите, сколько здесь наших болельщиков.

Футболисты провели выдающийся матч. Старались не дать "Байеру" играть в их футбол, посмотрите на три красавца мяча, которые мы забили. В этой ЛЕ мы провели сложнейшие матчи — со "Спортингом", "Ливерпулем". Это сложнейший путь», — цитирует Гасперини «Чемпионат».

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Для «Аталанты» и для российского полузащитника Алексея Миранчука этот трофей стал первым в истории.