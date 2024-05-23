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    Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален
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    Гасперини: «Аталанта» провела выдающийся матч

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе своей команды в финале Лиги Европы сезона-2023/2024 над леверкузенским «Байером» (3:0).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Мы все творцы этого исторического достижения. Бергамо — маленький городок, но посмотрите, сколько здесь наших болельщиков.

    Футболисты провели выдающийся матч. Старались не дать "Байеру" играть в их футбол, посмотрите на три красавца мяча, которые мы забили. В этой ЛЕ мы провели сложнейшие матчи — со "Спортингом", "Ливерпулем". Это сложнейший путь», — цитирует Гасперини «Чемпионат».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Для «Аталанты» и для российского полузащитника Алексея Миранчука этот трофей стал первым в истории.

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