Оздоев: Если будут поступать какие-то предложения — нужно будет разговаривать с руководством

Полузащитниквысказался о своем будущем в греческом клубе.

«Будущее… Знаете, чемпионат только закончился. Контракт с ПАОКом у меня год — плюс год ещё. Конечно, хочется выигрывать трофеи — это важно в карьере любого спортсмена. Хочется попасть в Лигу чемпионов. Легко точно не будет.

У меня есть контракт. Если будут поступать какие-то предложения — нужно будет разговаривать с руководством. Я пока об этом не думал. Думаю о том, чтобы хорошенько отдохнуть — и потом пойти в бой», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».

В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев провел 34 матча, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.