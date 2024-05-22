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    Оздоев: Если будут поступать какие-то предложения — нужно будет разговаривать с руководством

    Футбол Футбол России ПАОК
    Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о своем будущем в греческом клубе.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Будущее… Знаете, чемпионат только закончился. Контракт с ПАОКом у меня год — плюс год ещё. Конечно, хочется выигрывать трофеи — это важно в карьере любого спортсмена. Хочется попасть в Лигу чемпионов. Легко точно не будет.

    У меня есть контракт. Если будут поступать какие-то предложения — нужно будет разговаривать с руководством. Я пока об этом не думал. Думаю о том, чтобы хорошенько отдохнуть — и потом пойти в бой», — приводит слова Оздоева «Чемпионат».

    В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев провел 34 матча, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

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